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Joomla & WordPress Web Design
網頁設計報價方案
Joomla & WordPress
網頁設計要多少錢?
市場上永遠都有更便宜的選擇，卻不見是最適合的長遠合作關係。 讓我們量身打造屬於您的品牌價值。
企業形象 網頁設計
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50,000
RWD 響應式設計
CMS 內容管理系統
首頁及風格客製
風格、頁面皆可調
SEO結構優化
製作時間 14-20天
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網路購物商城 網頁設計
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88,000
RWD 響應式設計
CMS 內容管理系統
首頁及風格客製
風格、頁面皆可調
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物流整合(貨到付款、超商取貨)
金流整合(線上刷卡、虛擬號ATM...)
SEO結構優化
製作時間 20-30天
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, web design to us
專注經營您的品牌，網站功能就交給杰王吧
RWD響應式網頁設計
能針對不同螢幕的大小而自動調整網頁圖文內容，不僅如此，專案完成後亦可透過網頁編輯器根據手機、平板、電腦做個別調整
SEO搜尋引擎最佳化
WordPress擁有搜尋引擎優化方面的優勢，搭配SEO優化擴充功能為您在網頁排名取得最佳優勢
CMS 內容管理系統
我們提供網站視覺客製化服務，運用Joomla & WordPress為您量身訂製與眾不同的網頁設計。
行銷促銷功能
促銷優惠、優惠折價卷、新會員加贈購物金、特地分類產品打折...給你的客人意想不到的促銷優惠。
WooCommerce購物車
中文後台介面，簡單上手的操作功能，讓您能以最快速的時間內創造並經營專屬自己的網路商店。
完整後台教學影片
網站專案完成後我們會提供完整教學影片，讓你們都可透過影片教學了解網站後台操作與使用方法。
系統維護與更新
定期備份數據，系統更新提升網站性，優化您的網頁速度，確保您的網站一切能夠運作順暢。
更多加值功能
多國語系、商品庫存、會員系統、VIP會員、詢價車、購物車、金流串接…
OUR GOAL
網頁設計公司杰王創意設計專注以JOOMLA & WORDPRESS的RWD響應式網頁設計技術，提供公司形象網站設計、電商購物網站設計、B2B網站規劃、SEO規劃，來幫助客戶完成網頁專案。
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